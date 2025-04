Au parc aquatique intérieur du Futuroscope de Poitiers, l’Aquascope propose « Les Abysses de lumière », un espace immersif où projections et scénographie lumineuse transforment un lagon en un spectacle interactif. Ce projet a été réalisé par Moment Factory, un studio spécialisé dans les expériences immersives combinant lumière, vidéo et interactivité. Parmi les équipements utilisés, on trouve les COLORado 1 Solo et 3 Solo, ainsi que les découpes Ovation Rêve E-3 IP de Chauvet Professional. Le résultat est un univers aquatique où lumière et eau se mêlent pour créer une expérience unique.