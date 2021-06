L’éclairage : Les axes de faisceaux

L’ANGLE D’ÉCLAIRAGE SUR LE PLAN HORIZONTAL

On identifie trois grandes zones, la face, le latéral et le contre (fig. 1). Ces espaces n’ont pas de frontières franches. La transition de l’un à l’autre se réalise en fondu continu et en passant par des positions intermédiaires nommées trois quarts.

Il est rare en design lumière de ne recourir qu’à un seul angle d’éclairage. La plupart du temps, deux, trois, voire de multiples sources de lumière seront utilisées simultanément et dosées les unes par rapport aux autres. Mais la source qui, au final, dominera le tableau participera beaucoup à l’ambiance exprimée.

LA FACE DOMINANTE

Lorsque l’angle du faisceau d’éclairage se rapproche de celui de la vision du spectateur (ou de celui de l’objectif de la caméra ou de l’appareil photo), la lumière va induire sur les sujets très peu d’ombres visibles (fig. 2).

L’exemple typique est celui de la poursuite utilisée en spectacle. L’éclairage obtenu est d’une tendance neutre, uniforme, présent pour mettre en valeur l’image du sujet avant toute préoccupation artistique. En plateau de production vidéo, l’éclairage avec face dominante est le standard.

L’ÉCLAIRAGE DE TROIS QUARTS

En décalant la source lumineuse vers le côté du sujet, on donne le jour à des ombres dont la projection augmente avec la valeur de l’angle choisi (fig. 3). Cet éclairage permet de révéler les reliefs du sujet et d’introduire des choix esthétiques, ce qui est quasiment impossible avec un faisceau purement frontal.

Plus la source lumineuse est ponctuelle, plus les ombres sont marquées. Utiliser un diffuseur ou des réflecteurs permet d’adoucir le résultat. En termes d’angles, plus on se rapproche du latéral, plus on introduit de dramaturgie sur le sujet. Notre exemple montre un résultat dit Rembrandt, du nom du peintre flamand qui choisissait cet angle d’éclairage pour ses portraits. L’ombre du nez rejoint celle de la joue et un triangle lumineux est préservé sur la pommette.

Lorsque ces deux ombres ne se rejoignent pas, celle du nez forme une sorte de boucle. On parle dans le milieu du cinéma d’éclairage Loop.