L’ECLPROFILE CT+ SE CONTRÔLE EN RAW

Les six LEDs de ce luminaire Prolights se contrôlent directement via une plateforme avancée de gestion des couleurs permettant aux designers lumière d’obtenir des teintes très précises. Il est aussi possible de venir sélectionner une couleur au sein d’un diagramme chromatique CIE, en en donnant les coordonnées XY, pour obtenir sur plusieurs luminaires le même rendu chromatique. Une fonctionnalité très appréciée dans le milieu du théâtre et du cinéma. Pro-lights souhaite désormais implanter dans ses luminaires des fonctions qui augmentent la polyvalence d’exploitation, en touchant les différents domaines d’utilisation. ■