L’ÉCOSYSTÈME Q-SYS CERTIFIÉ MICROSOFT TEAMS

QSC a annoncé rejoindre le programme de certification Microsoft Teams pour ses solutions audio, vidéo et de contrôle Q-SYS – en particulier la matrice Q-SYS Core 110f. « Il est devenu essentiel pour nos clients d’apporter tout le potentiel de Microsoft Teams Rooms dans leur intégration »,a déclaré Jason Moss, vice-président de Alliances & Market Development QSC. « L’ajout de QSC au programme de certification Microsoft Teams permettra à nos clients mutuels de créer des expériences audiovisuelles sur mesure et de qualité supérieure », a expliqué Albert Kooiman, directeur de Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification. ■