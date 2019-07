L’ÉCRIN, UN LIEU D’ACCUEIL 100 % LED

Situé en périphérie de Dijon, L’Ecrin est un lieu d’accueil flambant neuf dont Scenetec a signé l’installation. Ici, pas une seule lampe halogène. Le kit lumière est 100 % LED, et ETC est à l’honneur avec une régie Eos et presque trois quarts du parc lumière. Pour alimenter la salle et le complexe sportif mitoyen, et plutôt que de tout changer, le cabinet de scénographie Architecture & Technique et l’agence d’architectures Nicolas C. Guillot ont eu l’idée de gonfler la ligne pour supporter la consommation énergivore des produits du spectacle et faire de ce lieu un site peu gourmand grâce à la LED. ■