LED IMAGE BOOSTER NOVASTAR

Les affichages LEDs peuvent avoir une qualité d’affichage grossière et subir une distorsion des couleurs. Novastar a développé le LED Image Booster, une technologie qui promet un meilleur affichage des images et des couleurs. Sur la photo, une comparaison des images projetées avec et sans traitement. LED Image Booster est disponible sur les dalles A8 et A10 plus.