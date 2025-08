Deneb propose un ruban LED blanc/bleu alimenté en 230 V, pensé pour l’éclairage rapide des zones techniques, passerelles ou backstage. Les LEDs alternées assurent un rendu diffus et homogène, avec une lumière blanche (3 000 K) de 900 lm/m et un IRC >90 pour un bon confort visuel. Robuste et durable, il bénéficie d’un indice IP67/IK10, d’un gainage silicone anti-éblouissement et d’un traitement anti-UV. Le raccordement direct au secteur permet une mise en œuvre sans alimentation externe, jusqu’à 50 m en continu. Dimmable à la phase, sécable tous les 25 cm, il s’adapte à tous types de configurations. Une solution utilisable en intérieur comme en extérieur. Garantie : 5 ans.