La marque Deneb présente une série de rubans LED alimentés directement en 230 VAC, facilitant ainsi leur intégration dans de nombreux projets. Ils sont disponibles dans différentes tonalités de blanc ainsi qu’en RVB. Leurs indices IP67/IK10 et leur enveloppe silicone anti éblouissement avec traitement anti UV permettent des installations pérennes en intérieur ou en extérieur. Leur flux lumineux puissant (entre 1 000 et 1 500 lm) et leur IRC >90 offrent des utilisations en décoration comme en éclairage pur jusqu’à 100 m (50 m pour le RVB) en un seul tenant. Ils sont dimmables à la phase et sécables tous les 10 cm (50 cm pour le RVB). De nombreux accessoires d’installation sont disponibles en option. Les rubans LED 230 VAC Deneb sont garantis cinq ans.