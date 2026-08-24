À compter du 1er septembre 2026, LEDBOX Company et Nova-Tech Distribution regrouperont leurs locaux, activités et stocks sur un même site situé à Innovespace – Lot A4 – 38, chemin Latéral à Romainville (93230), à proximité de la porte de Pantin. Ce rapprochement concerne des sociétés aux activités complémentaires mais distinctes, qui conserveront chacune leur identité. L’organisation des espaces sur ce nouveau site doit permettre aux clients, fournisseurs, partenaires et visiteurs d’identifier clairement les deux entités tout en mutualisant certains moyens logistiques.