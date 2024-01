LEDBOX fête son anniversaire

LEDBOX Company, société spécialisée dans la fourniture, l’intégration et la location de solutions Led a fêté fin novembre 2023 ses 15 ans d’activité dans le cadre du salon des JTSE et de trois journées portes ouvertes dans ses locaux à la Plaine Saint-Denis. Une centaine d’invités, clients, fournisseurs ont pu se rencontrer et échanger dans leur showroom de 250 m2 présentant de multiples solutions d’intégration LED.

Cet anniversaire a été l’occasion de célébrer, dans la bonne humeur, les quelques milliers de projets LED réalisés auprès des professionnels du cinéma, de la publicité, de la télévision, de l’architecture, des arts et de l’événementiel.