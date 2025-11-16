Le cinéma Eden-Théâtre de La Ciotat devient le premier lieu public en France équipé en Auracast. Basée sur le Bluetooth LE Audio, cette technologie permet de diffuser un signal audio vers un nombre illimité d’appareils compatibles, sans appairage préalable. Les utilisateurs peuvent capter le son via leurs aides auditives, implants cochléaires ou casques compatibles. La portée atteint environ 100 m, garantissant une écoute claire et individuelle. La gamme Aura by Opus regroupe les solutions AuraGate, AuraLoop, AuraSTRX et AurOEM. Ces dispositifs associent les technologies boucle magnétique et Auracast pour répondre aux besoins d’accessibilité. Développés par Opus Technologies, ils visent à rendre l’audio public plus inclusif.