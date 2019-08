L’EMINERE D’ANOLIS

Anolis (division architecturale – Robe Lighting) présente, dans sa gamme d’applications architecturales, les barres de LED Eminere 1, 2, 3 et 4. Les différentes lentilles disponibles permettent de nombreuses utilisations, de l’éclairage lèche-mur, rasant ou d’accentuation avec une résolution de mélange de couleurs 18 bits. Cette gamme de linéaires est conforme à la norme IP67 et est disponible en plusieurs tailles (30, 60, 90, 120 cm en RVBB, RVBA et monochrome). Le contrôle peut se faire par module de 30 cm, par barre ou par ligne, au choix. ■