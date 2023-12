L’énergie en conscience

Avec Visu

L’énergie est un des domaines où règnent mythes et légendes. L’habitude aussi peut être mauvaise conseillère. Qui blâmer ? Certainement pas les exploitants, qui manquent assurément de données concrètes exploitables dans ce domaine. La société Visu a justement pour but de rendre visibles les informations abstraites et éparses sur les flux d’énergie d’événements. Un sujet d’actualité quand il permet d’optimiser moyens mis en œuvre et bilan carbone.

Créée en 2021, Visu s’est fixée trois objectifs liés au pilotage de l’énergie. Permettre aux exploitants de mieux comprendre les usages de l’énergie pour en optimiser le cadrage des besoins, identifier les solutions de production les plus adaptées à chaque équipement et s’assurer de la continuité de l’alimentation et de la qualité du réseau par l’interprétation des paramètres mesurés.

Des préoccupations clairement d’actualité à propos desquelles nous avons contacter Jérémy Jourdain et Philippe Wattel, respectivement fondateur et directeur associé de Visu.

Jérémy Jourdain : J’ai passé 15 ans chez Aggreko, une importante société de production et distribution d’énergie temporaire. J’ai régulièrement pu constater des écarts de dimensionnement entre ce qui est imaginé et les réalités d’usage, particulièrement avec les groupes électrogènes. Nous avions accès à un certain nombre de données qui nous permettaient de constater le phénomène, mais il n’y avait pas de volonté de structuration de ces informations pour leur exploitation.

La société Visu est née dans le but d’apporter à l’univers de l’événementiel une offre de conseil, neutre et objective, sur des sujets de gestion et de dimensionnement de l’énergie. Nous nous inscrivons tout à fait dans la dynamique de la transition énergétique, pour aider les professionnels à faire des choix éclairés.

Car il y a un paradoxe d’évolution. Les dimensionnements des besoins en énergie étant toujours très généreux, chacun croit qu’il n’y a pas de solution alternative, moins défavorable à l’environnement, qui pourrait remplacer de tels besoins. Or nous montrons avec nos études que les véritables nécessités sont beaucoup plus faibles. Cette constatation ouvre par exemple la porte à des options beaucoup plus respectueuses de l’environnement en alternative aux groupes électrogènes.

La valise Visu se relie au réseau via une standard 32 tri pour une prise de tension. Un certain nombre de clamps, type pince ampérométrique, viennent ensuite se positionner sur les phases à contrôler.

SONO Mag : Qu’apporte Visu aux utilisateurs ?

J. J. : Le but est de donner une lecture accessible et directement exploitable des flux d’énergie utilisés sur l’événement. Les données doivent pouvoir être interprétables par des non-spécialistes de l’énergie, un directeur technique ou un responsable RSE par exemple. Les informations doivent leur permettre d’analyser les points positifs, de pointer le négatif et d’orienter le dispositif pour optimiser le poste énergie.

Un autre aspect se révèle peu à peu tout aussi intéressant. La capacité de notre système d’analyser de multiples paramètres de la variable énergie d’un événement pour identifier d’éventuels dysfonctionnements, lors des phases de répétitions par exemple.

SONO Mag : Qu’est-ce qui pourrait motiver un prestataire à recourir à un tel système, alors même qu’il va mettre le doigt sur des problèmes absents jusque-là puisqu’on en ignorait jusqu’à l’existence ?

J. J. : Jusqu’à présent, tant dans le domaine citoyen que dans l’événementiel, nous avons vécu dans une opulence inconsciente. L’énergie était abondante et peu onéreuse. Visu est née avant la crise énergétique. On ne pourra pas nous qualifier d’opportunistes, la réalité est bien là et l’enjeu est double. D’une part sur la notion de réduction de l’empreinte carbone, d’autre part sur l’aspect économique compte tenu du coût croissant de l’énergie. L’aspect empreinte carbone de l’énergie consommée par le matériel reste à la marge. Sur la plupart des événements, c’est le poste transport du public et des équipes qui occupe de loin la première place en termes d’émission de CO2.

L’approche économique de réduction de la consommation est en revanche aujourd’hui une préoccupation de tous les jours pour les entreprises. Dans les métiers de l’événementiel, le dénominateur commun au son, à la lumière et à la vidéo est indiscutablement l’énergie. Et si aujourd’hui les prestataires ne s’intéressent pas au dimensionnement raisonné de sa distribution, les productions vont en prendre conscience un jour ou l’autre et essayer de trouver une meilleure solution auprès d’autres fournisseurs. Tout simplement parce qu’en tant qu’organisateur, un producteur sait qu’il va devoir de plus en plus se justifier vis-à-vis de ses partenaires sur son empreinte énergétique, comme sur bien d’autres domaines d’ailleurs. Il va devoir démontrer l’aspect raisonné de sa démarche.