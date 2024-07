Bien des lieux qui accueillent des compagnies de toutes tailles, ont choisi l’Eos pour la régie lumière. Le fabricant ETC profite du festival d’Avignon pour rencontrer les petites compagnies avec une offre spéciale, et pour l’occasion, la marque a choisi un lieu de plus en plus remarqué dans le OFF : LaScierie.

L’un des atouts de la gamme Eos réside dans son accessibilité à tous les utilisateurs. Du logiciel gratuit pour les débutants, jusqu’aux consoles Apex et leurs immenses écran 4K, on trouve bon nombre d’interfaces intermédiaires : la console Element pour les salles de petites tailles dépourvues d’asservis, l’Ion XE pour les salles de taille moyenne et le Gio pour les jauges plus conséquentes.

Mais en plus de travailler étroitement avec les lieux, ETC souhaite aussi accompagner les compagnies, dont certaines doivent créer avec des moyens réduits. Ainsi, la marque profite de cette période clé pour organiser des ateliers de découverte de l’Eos. Du 08 au 12 juillet, rendez-vous à LaScierie, théâtre et tiers-lieu clé du OFF, chaque soir de 20h à minuit.

LaScierie propose une programmation variée à découvrir sur leur site www.lascierie.coop, avec notamment des performances, des projections, de la danse, du théâtre, un DJ-Set et des rencontres autour du Programme Q., visant à soulever des questions Queer, féministes, et intersectionnelles.

Pour les compagnies de théâtre qui viendront découvrir l’Eos, une offre spéciale est disponible toute la semaine. L’offre concerne l’ETCnomad, un dongle USB qui déverrouille les univers DMX sur son ordinateur, couplé avec un boîtier Gadget II qui permet de transformer sa sortie USB en 2 sorties DMX physiques. Ainsi, les compagnies accèdent à toutes les consoles ETC (Eos et Hog) sur leur ordinateur, à un prix réduit.

Tous les utilisateurs peuvent ainsi profiter de cette console idéale pour le spectacle vivant, offrant un contrôle complet de la lumière, avec un logiciel régulièrement mis à jour, et enrichi de nouveaux outils.