Jean-Charles Pasquier rejoint Chauvet France pour prendre la responsabilité commerciale du secteur ouest (et des départements 93, 94 et 77 de la région parisienne). Jean-Charles travaille depuis vingt ans dans notre secteur d’activité et possède une forte experience dans les domaines du théâtre et du broadcast. ■

Pour le joindre : +33 6 69 27 12 39