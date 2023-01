L’équipe Coda s’agrandit

Coda Audio France a annoncé l’arrivée de Eddy Josse en tant qu’ingénieur support au sein de son équipe. Il a pour mission de conseiller, former, accompagner et assister les partenaires et clients de Coda sur leurs gammes de produits et de logiciels. Il remplira aussi le rôle de support technique sur les futurs designs et projets élaborés par les prestataires et intégrateurs partenaires. ■

Eddy Josse – eddy@codaaudio.bzh – +33 (0)6 26 97 84 05