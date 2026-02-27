Depuis septembre 2025, Best Audio & Lighting parcourt la France afin de rencontrer les professionnels autour des marques Meyer Sound et Elation.

Deux dates sont proposées :

10 mars – Uzès, Théâtre L’Ombrière, de 9h30 à 17h

12 mars – Marseille, Grotte Cosquer, de 9h30 à 17h

Quatre créneaux de démonstration sont organisés chaque jour.

Les produits seront présentés en démonstration, en écoute et en situation réelle.

Pour la session de démonstration de 11h, un cocktail déjeunatoire sera proposé afin de prolonger les échanges avec nos spécialistes.

Lien d’inscription gratuit :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaildKJhtLaJYeD0Ed8BBbF0jJliaKWw–yZXuK4Ehk-HLyw/viewform