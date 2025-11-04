Deux nouveaux technico-commerciaux rejoignent ESL pour les secteurs Paris – Île-de-France / Nord-Est !

ESL a le plaisir d’annoncer la double arrivée de Maxime Baillot (à gauche) et d’Olivier Gélineau,

qui vient renforcer leur équipe sur la région Île-de-France et Nord-Est. Leur expérience et leur connaissance du terrain seront des atouts précieux pour accompagner les clients et partenaires au plus près de leurs projets.

Maxime Baillot rejoint ESL en qualité de technico-commercial itinérant, rattaché au secteur

Paris – Île-de-France et Nord-Est. Il aura pour mission principale de développer la relation avec les prestataires techniques et de les accompagner dans leurs besoins et dans leurs projets.

Olivier Gélineau intègre également l’équipe au poste de technico-commercial itinérant toujours sur le secteur Paris – Île-de-France et Nord-Est. Il aura pour rôle de consolider les liens d’ESL avec les intégrateurs et de renforcer leur présence sur le marché de l’installation audiovisuelle et scénique.

Maxime Baillot

Technico-commercial itinérant – Île-de-France et Nord-Est

Mobile : 06 74 98 52 87

E-Mail : maxime@esl-france.com

Olivier Gélineau

Technico-commercial itinérant – Île-de-France et Nord-Est

Mobile : 06 99 60 68 27

E-Mail : olivier.gelineau@esl-france.com