Highlite annonce la nomination d’Olivier Deladoeuille en tant que responsable des ventes France. Il supervisera l’équipe commerciale et assurera le développement des relations avec les clients. Son rôle inclura la promotion des marques Highlite (Showtec, Infinity, DAP, DMT, Artecta, Showgear et Wentex) ainsi que des marques distribuées. Olivier se concentrera sur le soutien aux agents et clients, en apportant conseils, devis, ventes et service après-vente. Cette nomination intervient alors que Highlite poursuit sa croissance en France. Olivier a pris ses fonctions en avril et pourra être contacté par e-mail à ventes@highlite.com ou par téléphone au +33-9 75 18 18 78.