L’équipe Televic Conference France évolue

Évolution de poste chez Televic Conference France.

Le distributeur de solutions audiovisuelles pour les salles de conférence, les salles de réunion et pour l’éducation promeut trois personnes pour faire évoluer le développement commercial des marques distribuées. Depuis septembre 2023, Adrien Bois est chef des ventes Nureva, Lumens (USB) et Xilica pour l’équipe salle de réunion, Henri Joncquel est chef de produit Xilica, en restant responsable commercial Nord-Ouest équipe salle de réunion. Pour finir, Mickaël Laisné est passé chef des ventes Televic Conference et Lumens (PTZ), pour l’équipe salle de conférence, en restant responsable commercial Nord-Ouest.