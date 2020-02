LES 20 ANS D’ESPACE CONCEPT

Début décembre 2019, Alain Roy, Michel Bernard et toute leur équipe invitaient fournisseurs, clients et amis afin de souffler les 20 bougies de l’entreprise Espace Concept dans ses locaux de Chalezeule (Doubs). Ces deux journées franc-comtoises furent un moment privilégié pour faire le tour de ses domaines de compétences en sonorisation, broadcast, distribution électrique, structures ou encore scène ouverte, et ce, avec les spécialistes produits des marques qu’Espace Concept utilise au quotidien pour ses prestations et ses clients : Agora, Auvitran, Clearcom, DPA, Genelec, Lawo, Neumann, Nexo, Ovation, Sennheiser, Shure, Flux::, Yamaha, VB Audio.

Des démos pratiques étaient organisées dans une atmosphère très conviviale. Notre coup de cœur est revenu sans hésiter à Gaël Martinet et Nicolas Erard (Flux::) pour leur présentation du Spat Revolution (Ircam Tools), logiciel de mixage et de postproduction de contenus audio 3D en temps réel, destiné aux domaines de la production de son pour les moteurs de réalité virtuelle, du mixage cinéma, des concerts live ou à toute autre installation sonore (théâtre, muséographie). Il permet aux artistes et ingés son de gérer la position de sources sonores dans un environnement 3D, d’ajouter un effet de salle et de délivrer des signaux à destination d’un ensemble de hautparleurs, d’un casque ou d’un ensemble de fichiers destinés à tout autre moteur audio.

Avec nos meilleurs vœux pour l’année qui commence, nous adressons nos plus vifs remerciements à tous les intervenants ainsi qu’à Espace Concept pour la qualité de leur accueil, sans oublier un clin d’œil à Vignoble Guillaume, qui a largement contribué à l’ambiance festive de ces deux journées ! ■