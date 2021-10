Les 30 et 31 octobre, bourse aux disques à Caudry

L’entrée des visiteurs est gratuite et les exposants viennent de France et de Belgique. Durant deux jours, cette foire au disque, qui est d’ailleurs la seule à 50 km à la ronde, est organisée par des collectionneurs et des musiciens, elle a pour but de faire se rencontrer des amateurs de musique. Alors rendez-vous à Caudry – Place des Mantilles, salle des Fêtes du Pôle Culturel, les samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021.

Contact

Tél : 03.27.76.06.37 – 06.41.14.74.59 – 06.86.45.09.98 ■