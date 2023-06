Les 360 du Centre National de la Musique

Les « 360 » sont ainsi dénommés car leur objet est de permettre aux professionnels de la musique d’appréhender les différents métiers du secteur « à 360° » mais aussi de rencontrer d’autres professionnels et d’échanger avec des experts sur les nouveaux enjeux, acteurs, technologies ou pratiques de la filière.

Il s’agit de sessions d’information collectives d’une heure trente, dispensées gratuitement toute l’année et sur simple inscription. Elles sont proposées aux publics professionnels ou en voie de professionnalisation. Chaque session débute par une conférence, d’une heure, suivie d’un temps dédié aux questions et d’un moment convivial pour échanger et rencontrer d’autres professionnels.