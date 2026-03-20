Le château de Compiègne a récemment bénéficié d’une mise en lumière signée Son Plus Événement. Pour magnifier cet édifice classé, le prestataire a réalisé une installation intégralement autonome, sans aucun raccordement filaire. Gilles Espinasse, gérant de l’agence, a porté son choix sur les projecteurs Actarus de Starway. « Ils offrent la puissance et l’autonomie nécessaires tout en restant légers, précise-t-il. Cette solution a permis aux équipes techniques d’anticiper l’installation en toute sérénité, s’appuyant sur la fiabilité éprouvée des batteries Starway. » Après avoir testé avec succès les Actarus, Son Plus Événement prévoit déjà d’intégrer les projecteurs Quasar sur ses futurs projets d’envergure.