LES AGENCES CONCEPT GROUP DE BORDEAUX ET TOULOUSE REJOIGNENT NOVELTY FRANCE

A partir du 1er avril 2021, les agences du sud-ouest (Bordeaux et Toulouse) du prestataire technique Concept Group rejoignent Novelty France tandis que celles de Brignoles et Marseille poursuivent sous la même enseigne.

Au cours des dix dernières années, les agences Concept Group ont connu un fort développement tout en gardant une approche humaine du métier. Cette démarche, partagée par Jacques de La Guillonnière, Président Fondateur du Groupe Novelty-Magnum-Dushow et par Olivier Hagneré, Directeur Général de Novelty France, a eu un grand rôle dans la décision de reprendre les agences du sud-ouest.

Depuis plus d’un an, la profession qui se retrouve dans un contexte difficile, voit les échanges entre dirigeants des sociétés s’intensifier. Que ce soit à travers les syndicats, les associations de fabricants ou l’opération Alerte Rouge qui a mobilisé toute la profession, les concurrents d’hier et de demain ont échangé plus que jamais pour affronter ensemble le défi de toute une profession.

« Durant nos échanges avec Novelty France, j’ai été surpris par la similarité de nos approches, explique Johann Dubuc, dirigeant de l’agence bordelaise de Concept Group. Malgré la taille de cette société, j’ai pu voir que nous partagions les mêmes valeurs. Comme il était évident que la crise que traverse la profession allait durer, nous avions avec Laurent Chabaud, mon associé de Toulouse, commencé à réfléchir à un rapprochement. Afin d’être plus fort au moment de la reprise, nous préférons aujourd’hui nous unir, continuer à développer le réseau national, et apporter une offre de produits et de services plus étendue à nos clients. Nous avons donc proposé ce projet à Jacques et Olivier qui partageaient cette vision et notre analyse de la situation. »

Pour les clients des agences concernées, seule l’adresse change. Leurs chargés de projets d’hier seront les mêmes demain. Ils continueront de les accompagner sur la prestation technique, mais également la vente et la location de matériel, avec de nouveaux produits à leur présenter et le parc de location de Novelty France maintenant à leur disposition. Tous les contrats et devis en cours seront honorés, et les équipes commerciales ont d’ailleurs déjà intégré les bureaux de Novelty.

La situation concurrentielle n’étant pas la même dans chaque ville, ce qui faisait sens côté atlantique n’était pas nécessaire dans le bassin méditerranéen. Les agences Concept Group de Brignoles et Marseille poursuivent donc leurs activités et proposeront la même qualité de service qu’auparavant à leurs clients.

Coordonnées des agences Novelty du sud-ouest :

NOVELTY BORDEAUX

15, Rue Archimède

33700 Mérignac

Tél : 05 56 43 10 32

NOVELTY TOULOUSE

1, Impasse de l’Hers

ZA de la Violette

31240 L’Union

Tél : 05 62 75 23 56 ■