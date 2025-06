Fondés en 2007 dans une région très attractive, les Ateliers de l’Image et du Son, connus sous le sigle AIS, sont un établissement privé supérieur situé en plein cœur de Marseille délivrant des formations en son, cinéma, et jeu d’acteur. Terre de tournages, la région offre un vaste creuset de décors naturels et de plateaux, et l’école peut compter sur un solide réseau d’insertion professionnelle.

À ses débuts, l’établissement proposait deux formations :

le diplôme d’état du BTS audiovisuel sur deux ans, ainsi qu’une formation de technicien du son non diplômante sur neuf mois, s’adressant à des personnes en recherche de reconversion professionnelle ou souhaitant s’insérer rapidement dans les métiers du son.

Le BTS Audiovisuel est une valeur sûre mais son contenu étant peu orienté musique, une nouvelle formation fut créée :

l’European Bachelor Ingénierie Sonore.

Cette formation combine l’enseignement audiovisuel du BTS qui se rapporte essentiellement au tournage et à la post-production, en y ajoutant l’aspect musical avec la sonorisation et le studio, le tout sous une formation diplômante d’une durée de trois ans. L’European Bachelor délivre un diplôme européen de type bac+3, ouvrant à la poursuite de masters universitaires et aux concours des grandes écoles nationales.

Depuis la première promotion d’une dizaine d’étudiants en 2007, l’école connaît un succès grandissant et accueille aujourd’hui plus de 300 élèves.

Ludovic Vauclin assure depuis 2008 les fonctions de coordinateur pédagogique du département Son et de responsable du parc technique. Il avait déjà occupé un poste similaire dans un centre de formation, menant en parallèle une activité de sonorisateur et d’ingé-son studio.

Bien que l’école forme également aux métiers de l’image, c’est sur le département son que nous braquons le projecteur pour cet article. Moteur.

Atelier de sonorisation live dans la salle de L’Affranchi – intervenant Ruddy Palmier (au centre)

SONO Mag : Quelles sont les perspectives de travail après la formation ?

Ludovic Vauclin : Au sortir de leurs examens, les étudiants disposent des compétences pour se positionner sur le marché de l’événementiel, la sonorisation, l’assistanat en studio. Beaucoup se dirigent vers la radio, dans des structures comme Radio France par exemple, et d’anciens étudiants sont même devenus réalisateurs pour ce média.

Il y a aussi ceux qui choisissent l’entreprenariat ou adoptent le statut d’intermittent et nous retrouvons nos étudiants soit en salle de concert en tant que technicien son ou ingénieur du son, selon leur expérience, ou encore sur des plateaux de tournage pour la télévision, le cinéma ou les plateformes de streaming (France Télévisions, TF1, Netflix…). Les jeunes entrepreneurs vont plutôt se diriger vers la réalisation de films institutionnels ou de courts-métrages pour la communication audiovisuelle d’entreprise, via des prestataires en événementiel comme Novelty, Dushow, Concept Audio.

Ludovic Vauclin cite le cas de Sébastien Martinez, ingé-son plateau (le cœur d’activité des AIS), qui travaille principalement sur des séries et fictions en région, ou Adrien Bayard, perchman reconnu à l’échelon national, que l’on retrouve aux génériques de films français et internationaux. Ce sont des exemples stimulants pour les étudiants qui découvrent que l’insertion peut être rapide.

Plus belle la vie !

Une grande partie de l’équipe enseignante est issue des professionnels de cette série qui a marqué le paysage audiovisuel français. Parmi eux, Stéphane Torres, ancien directeur de production et David Laurent, ingénieur du son historique, ont cofondé l’école aux côtés de Jean-Claude Rakotoniaina, docteur en physique. Leur expérience du terrain a largement façonné le savoir-faire des AIS, où les formations reposent sur une immersion concrète dans les métiers du son, du cinéma et de l’audiovisuel.

L. V. : Des chefs monteurs enseignent chez nous, de même que des étudiants qui ont été formés par les AIS se retrouvent perchman ou chef opérateur à PBLV.

Lors d’un récent tournage en extérieur j’ai rencontré trois anciens étudiants, devenus respectivement cameraman, steadycameur, perchman. Notre grande fierté, c’est de retrouver nos anciens étudiants aux génériques de films ou des programmes TV tels que Pax Massilia, Transatlantic, Camping Paradis ou récemment Mercato !