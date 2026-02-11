Les Ateliers du Forum constituent le lieu de rencontre international des membres du Forum et de la communauté des spécialistes des technologies musicales et sonores. En 2026, ils se dérouleront exceptionnellement sur quatre jours : deux jours à l’Ircam et deux jours au Centre des Arts à Enghien-les-Bains. Le programme comprendra des ateliers, des conférences, des performances et des installations. Les thèmes abordés porteront sur l’interaction son-musique et mouvement, la conception sonore, le traitement du son, l’immersion 3D et la musique générative improvisée. Toutes les présentations se dérouleront en anglais.