LES BASSINS DE LUMIÈRES ÉCLAIRÉS EN ANOLIS

Situés sur l’ancienne base sous-marine de Bordeaux, les Bassins de Lumières, inaugurés en juin, ont été équipés de 160 projecteurs Anolis. Nicolas Valette, de la structure 4eleven, a été en charge du design lumière, qui se devait de mettre en valeur l’architecture interne de ces vastes travées de 115 m de long. Nicolas a choisi de susciter un dialogue entre l’authenticité de l’architecture en béton, les textures et les ombres. Les murs, plafonds et surfaces d’eau du site seront utilisés pour la projection de créations graphiques d’ar–tistes. Le design lumière doit donc offrir un écrin aux œuvres et révéler aux spectateurs toute la richesse de cet environnement unique. ■