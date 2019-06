LES BENJAMINS DE STARWAY

Le Newton 210HD+, un projecteur à découpe extérieur IP66 équipé d’une LED RVBA + Lime de 250 W et d’un porte-gobo taille M, a été présenté à Francfort. Doté de macros de blancs et de couleurs, il peut « pastelliser » la couleur choisie. Parmi les autres matériels exposés, l’Ariane 1430FC est une barre IP65 équipée de 14 LEDs RVB trois en un de 30 W. Dotée d’un angle de diffusion de 33°, elle délivre un éclairement de 1 790 lux à 3 mètres, et ses 14 LEDs sont pilotables individuellement. Enfin, Kepler 350 est un projecteur à gobos IP66, équipé d’une LED blanche de 350 W 7 000°. Etanche, il est idéal pour projeter des images sur des bâtiments ou pour une utilisation en extérieur. Les effets sont superposables et le zoom 8/40° offre des projections à courte et longue distance. ■