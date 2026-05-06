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Les COLORado PXL Bar 16 structurent l’espace

6 Mai 2026 | News Lumière & Vidéo

47 SONO MAGAZINE NEWS CHAUVETProfessional Perturbator

Figure de la dark synth aux accents de métal industriel et cyberpunk, Perturbator développe sur scène un univers dense et cinématographique. Pour sa tournée européenne 2025 conclue au Bataclan, Nico Riot a conçu un design lumière intégrant 20 à 28 barres motorisées COLORado PXL Bar 16. Inspiré par l’architecture brutaliste du musée Rudolph Tegner, le dispositif s’articule autour d’un monolithe et d’un riser octogonal qui se dévoile progressivement au fil du show. Les PXL Bar 16 structurent l’espace, créent un voile lumineux entre scène et public, avec notamment un travail sur la densité atmosphérique et les micro-variations d’intensité.

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