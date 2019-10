LES CONSOLES EOS ETC S’INSTALLENT AU FESTIVAL D’AIX

Le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence produit environ cinq opéras par an et de nombreux concerts. Jean-Pascal Gauchais, régie générale service lumière du festival, a choisi pour plusieurs lieux majeurs de l’événement des sets de configuration Eos. Les plans de feu sont conçus en amont sur Wysiwyg, ce qui permet aux équipes de gagner du temps de patch et pré-encodage pendant les phases de montage. Dans les ateliers du festival, on retrouve, entre autres, les décors – dont la conception est assurée avec Solidworks et Autocad – et un atelier électricité, qui réalise des systèmes d’éclairage sur mesure, comme des barres de LEDs intégrées dans les éléments du décor. ■