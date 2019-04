Obsidian Control Systems et Capture Visualisation, partenaire de longue date de Elation, annoncent un accord global pour inclure dans chaque console de la gamme Onyx une licence du logiciel Capture. Chaque utilisateur de console NX2 ou NX4 aura ainsi un accès gratuit et illimité à l’application de design et de visualisation d’éclairage. ■