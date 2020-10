Les couleurs de la lumière

1. LA MÉTHODE ADDITIVE

L’idée est ici de cumuler plusieurs sources lumineuses pour éclairer une même surface. Les signatures spectrales de ces différentes sources viennent s’additionner pour donner jour à une nouvelle lumière, laquelle compile l’ensemble des raies lumineuses des sources initiales.

Les luminaires qui utilisent la méthode additive disposent a minima de trois sources, lesquels émettent respectivement trois couleurs dites primaires. Bien que rien n’empêche d’imaginer un autre choix (voir l’encadré sur les couleurs primaires en page de droite), les teintes retenues pour les sources des luminaires sont celles du signe RVB, c’est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Suivant la luminance, soit la quantité de lumière émise par chacune des sources R, V et B, on peut potentiellement obtenir par association toute couleur du spectre lumineux visible, bien que, en pratique, certaines nuances ne peuvent être atteintes.

Lorsque les trois faisceaux produisent un éclairement de même intensité, la couleur de la lumière est blanche.

Mais pourquoi s’arrêter aux trois couleurs R, V et B ? Les variantes de sources LEDs se déclinent aujourd’hui quasiment à l’infini. On trouve des sources comptant quatre, cinq, voire sept LEDs de spectre différent.