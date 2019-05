LES DERNIERS-NÉS DE CHAUVET PROFESSIONAL

Chauvet Professional a exposé les derniers modèles de sa série Ovation avec des projecteurs LEDs blanc chaud, Full Color et blancs variables. Dans la série Maverick, ont aussi été dévoilés le MK Pyxis, le Storm 1 Wash et les Maverick MK3 Spot et Profile, alimentés d’une LED de 820 W en vue d’accéder aux marchés des spectacles et des tournées. La série Colorado n’est pas en reste avec la venue d’un projecteur IP-65, le PanelQ, doté de 40 LEDs RVBB de 15 W. Pour finir, le Well Pad et les flexibles LED Epix Flex étaient aussi présents. Tous ces produits sont à découvrir dès à présent dans le showroom de Chauvet Professional France. ■