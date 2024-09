La série SVSI N2600 d’AMX propose des solutions AVoIP. Les modèles N2600 offrent une interopérabilité vidéo et audio jusqu’à 4K60 4:4:4 avec d’autres produits basés sur la technologie Dante AV-A. Dante Controller, Dante Domain Manager et Dante Director peuvent être utilisés pour gérer le routage des signaux, la configuration et la gestion informatique.