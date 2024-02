Les Eurockéennes de Belfort

La 33e édition du festival associatif des Eurockéennes, a proposé quatre jours et nuits de musique en plein air, et a accueilli près de 125 000 festivaliers. 52 artistes se succédaient sur quatre scènes distinctes, équipées en son et en lumière par les équipes de PFL Events. Au total, 14 Baracca 360, 16 Aquila, 22 Daytona, 16 Lusso et 16 Modena Starway ont été déployés.