LES FESTIVITÉS DE L’ÎLE DE RÉ EN JBL

A La Flotte, sur l’île de Ré, les festivités de la saison estivale ont nécessité une diffusion sonore pour laquelle le prestataire Effet de Scène a installé plusieurs line array JBL VTX et VRX sur un parcours de plus de 400 m. Une première tour était composée de 24 enceintes VTX-A12, une deuxième de huit VTX-V20, une troisième de 12 VTX-A8, complétées par deux ensembles de cinq VRX932LA et trois VRX918S, avec un accastillage fait maison pour permettre une angulation sur mesure. L’amplification était assurée par Crown – avec, pour les VTX, un total de quatre VRack 4 et deux VRack 2, plus quatre XTI 6002 pour les VRX – et le mixage par une console Si Expression 3 de Soundcraft. ■