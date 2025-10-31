Jeudi Formation organise une session en présentiel sur les fondamentaux de la sonorisation, du 27 au 31 octobre 2025 à Cambaie – Saint-Paul. Destinée aux professionnel·le·s ayant déjà une première expérience, cette formation de 35 heures permet de maîtriser l’installation et l’exploitation de systèmes audio adaptés à des configurations de petite taille. Le programme aborde les principes physiques du son, les éléments constitutifs de la chaîne audio, les outils de traitement du signal, ainsi que les techniques de captation et de diffusion. Encadrée par Jean-Pierre Tanjon, technicien du son à La Réunion, la formation s’appuie sur des mises en pratique sur plateau technique équipé.