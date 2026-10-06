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Les formations 2027 du GRIM EDIF

6 Oct 2026 | News Divers

56 SONO MAGAZINE NEWS GRIMEDIF

Le GRIM EDIF présente son programme de formation 2027, avec dix cycles longs allant de technicien son, lumière, plateau ou vidéo à régisseur général de spectacle et d’événement. Ces parcours certifiants, accessibles en formation initiale ou en alternance, sont proposés entre septembre et mars. L’organisme propose également une trentaine de modules courts consacrés au son, à la lumière, au plateau, à la vidéo, à la sécurité ou encore à la gestion de projet. Certaines sessions sont organisées avec des partenaires de l’Archipel Des Sons. Les formations peuvent être suivies au sein du CFA du GRIM EDIF, avec des entrées possibles tout au long de l’année selon les sessions.

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