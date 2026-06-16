Le GRIM propose des formations à la sécurité et à la prévention dans le spectacle vivant et l’événementiel, destinées aux ERP et aux personnels. L’offre comprend notamment : SSIAP, SST, habilitations électriques (tous niveaux), sécurité des lieux de spectacle (CPNEF SV), travail en hauteur, accroche et levage, ainsi que des modules de prévention et santé au travail et de sécurité professionnelle appliquée. Quatre cycles VHSS (Violence et Harcèlement Sexistes et Sexuels) sont également proposés selon les situations. Ces formations donnent lieu à des attestations certifiées par les instances compétentes, permettant l’habilitation des personnels et la mise en conformité des structures.