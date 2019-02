LES ILLUMINATIONS D’ARRAS

Pour Noël, la place des Héros d’Arras s’est transformée en cour des lumières. One Events Live a installé 148 Fullkolor HD répartis entre les façades de la place et les arêtes du beffroi, huit CityKolor pour la partie basse de la tour et 16 ZoomKolor HD de Starway derrière les fenêtres et les combles. En complément, quatre projecteurs PR Lighting Aqua 480 BWS permettaient un éclairage wash de la partie basse du monument, en alternance avec des effets d’animation et de projection de gobos sur la tour. L’ensemble des projecteurs était contrôlé par une console lumière Strand Lighting 500ML. Le système de diffusion sonore était de huit enceintes JBL AWC82, amplifiées par un Crown CDI2000 et recevant les sources d’une console Soundcraft EFX12. ■