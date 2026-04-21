Ces deux interfaces audio Lewitt sont équipées d’un puissant DSP qui permet plusieurs traitements en temps réel : égaliseur, compresseur, gate, Maximizer (CONNECT 6), réduction de bruits ambiants (CONNECT 2).

Elles fonctionnent toutes les deux avec le logiciel Lewitt Control Center qui offre toute la flexibilité nécessaire, avec deux mixeurs indépendants, des pistes loopback et, surtout, l’accès à la fonction Autogain présente sur les deux interfaces.

Enfin, les CONNECT 2 et CONNECT 6 sont accompagnées d’une suite logiciel :

– LEWITT Space Replicator Essential : le plugin qui permet de mixer au casque grâce à une collection d’espaces acoustiques virtuels

– Steinberg Cubase LE : pour Mac et PC

– Steinberg Cubasis LE : pour iOS et iPadOS

Promotion :

Pendant la promotion du 1er au 30 avril 2026,

La CONNECT 2 passe de 219 € à 149 € (prix public conseillé)

La CONNECT 6 passe de 329 € à 249 € (prix public conseillé)

Plus d’informations :

– CONNECT 2 : https://www.lewitt-audio.com/fr/connect-2

– CONNECT 6 : https://www.lewitt-audio.com/fr/connect-6