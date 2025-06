La fin de l’année scolaire approche et beaucoup de jeunes commencent à chercher un travail pour l’été. Mais un « job » d’été est un emploi comme un autre, soumis au droit du travail. 16 ans, c’est l’âge minimum à partir duquel un jeune peut commencer à travailler, avec l’autorisation écrite de son représentant légal, bien qu’exceptionnellement cela puisse être autorisé à partir de 14 ans dans le respect de certaines règles.

Question salaire, comme pour tout salarié, il doit être versé chaque mois avec un bulletin de paie et être au moins égal au Smic pour les 18 ans et plus, soit 1 801,80 € bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Pour les moins de 17 ans, la rémunération minimale mensuelle versée pour l’exercice d’une activité professionnelle inférieure à 6 mois est de 80 % du Smic, et de 90 % du Smic pour les jeunes de 17 à 18 ans. Le contrat de travail sera forcément à durée déterminée qu’il s’agisse d’un CDD, d’un contrat de travail saisonnier ou d’un contrat de travail temporaire. Concernant les conditions de travail, le jeune est soumis aux mêmes obligations mais bénéficie des mêmes droits et avantages que les autres salariés de l’entreprise.

Toutefois, des mesures de protections particulières existent : durant les congés scolaires, les jeunes ayant entre 14 et 16 ans ne peuvent pas travailler plus de 35 heures par semaine ni plus de 7 heures par jour, ni la nuit, et il est interdit de leur faire exécuter des travaux qui peuvent porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. Le site Internet « jobs-éte.com » répertorie toutes les informations pratiques à connaître et propose des offres d’emploi au même titre que la plateforme « 1 jeune, 1 solution ».