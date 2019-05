LES LAWO MC266 CLASSIC ET MC290 ONT FINI LEUR CYCLE DE VIE

Commercialisées respectivement depuis 2004 et 2006, les consoles mc266 Classic et mc290 sortent de leur cycle de vie. Les derniers modèles, vendus en 2009 pour la mc266 et en 2014 pour la mc290, ne bénéficieront donc plus désormais que d’une maintenance assurée avec les pièces détachées et les cartes de remplacement en stock. Le support logiciel est assuré sur la dernière version du soft. La mc296, déjà sur le marché depuis des années, prend le relai de la gamme. Ce modèle conforte la position de console numérique haut de gamme dans les domaines des cars régie et théâtres ainsi que pour l’enregistrement studio ou mobile.■