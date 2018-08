LES MICROS ET PÉRIPHS RÉSEAU AUDIO TECHNICA COMPATIBLES AES67

Mise à jour de la gamme pour offrir la compatibilité AES67 (désignée par la nouvelle version «a»). Les modèles concernés sont le micro de surface ATND971a, l’embase de table ATND8677a, le module d’encastrement ATND8734a, le micro col de cygne ATND931a et le micro suspendu ATND933a. Ces produits sont interopérables sur IP, se connectant directement à tout réseau compatible AES67, y compris aux technologies Livewire, Ravenna ou Q-LAN AoIP. Par ailleurs, ces microphones et dispositifs fonctionnent comme leurs prédécesseurs, offrant les mêmes fonctions de gain, filtre coupe-bas, mute et contrôle des voyants LED, tout en conservant leur capacité à transmettre des données de contrôle sur les réseaux Dante. ■