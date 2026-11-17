Après le théâtre du Châtelet fin 2024, la comédie musicale Les Misérables a tourné du 18 février au 26 avril 2026 à Lyon, Nantes et Lille avec un système d&b audiotechnik Soundscape et des enceintes XSL et CCL. Les concepteurs sonores Cyrille Auclair et Léonard Françon (Unisson Design) ont conservé une diffusion au format LCR pour les voix, tandis que les instruments de l’orchestre étaient traités comme des objets sonores dans la matrice du processeur DS100. La réverbération En-Space a contribué à l’ampleur du mixage, tandis que le logiciel Create.control a facilité la gestion des objets sonores. L’array processing a permis d’adapter la couverture aux Zéniths sans système de rappel. Le spectacle revient au Châtelet de novembre 2026 à janvier 2027.
Les Misérables en Soundscape
par SONO Mag | 17 Nov 2026 | Non classé