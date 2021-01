LES NIVEAUX DE VIGILANCE EN CAS D’ALERTE MÉTÉO

Information cruciale pour les spectacles et événements de plein air, la vigilance météo prend tout son intérêt lorsque le temps se gâte et qu’un danger météorologique survient. Une vidéo pédagogique, en ligne sur le site Service-public.fr, apporte toutes les réponses pratiques. Ainsi, quatre couleurs correspondent à quatre niveaux de risque : le vert, qui n’implique pas de vigilance particulière ; le jaune, qui incite à être attentif, notamment si l’on pratique des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues en raison de l’évolution possible de phénomènes habituels tels que des vents, des orages, etc., lesquels peuvent occasionnellement devenir dangereux ; l’orange, qui incite à une extrême vigilance, à se tenir informé de l’évolution de la situation et à suivre les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics ; et enfin, le rouge, qui impose la vigilance absolue, en raison de prévisions de phénomènes dangereux, d’intensité exceptionnelle. Pour les vigilances orange et rouge, le type de phénomène prévu est précisé par un pictogramme sur la carte, accompagnée de bulletins de vigilance actualisés aussi souvent que nécessaire, précisant l’évolution, la trajectoire, l’intensité et la fin du phénomène, ainsi que les conseils de comportement définis par les pouvoirs publics. ■