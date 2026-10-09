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Les Nocturnales #2 du CFPTS

9 Oct 2026 | News Divers

56 SONO MAGAZINE NEWS CFPTS Nocturnales

Lundi 12 octobre à partir de 17 h 30, le CFPTS organise la 2e édition des Nocturnales, avec une table ronde suivie d’un temps d’échange et d’un apéritif dînatoire. Consacrée à la prévention des risques au service de la politique RSE des entreprises de spectacles et d’événements, elle réunira Philippe Cuvelette, Florence Jeux, Nicolas Damien, Laurence Chansigaud et Tyka Raimundo, sous la conduite de Thierry Malvoisin. Sécurité des salariés et du public, sûreté, réglementation incendie et ERP, prévention des VHSS, gestion des RPS et QVCT seront notamment abordées. Places limitées et réservation impérative.

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