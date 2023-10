La ville d’Anglet a accueilli les 23 et 24 juin 2023 Les Nocturnes de la Chambre d’amour. Deux soirées de concerts gratuits en plein air, face à l’océan, au jardin de la grotte de la chambre d’amour. L’équipe d’Event Live Group, dirigée par Maxime Leroux, a su créer un spectacle musical inoubliable grâce à l’utilisation des équipements JBL VTX. Le système JBL VTX utilisé lors de l’événement comprenait 12 VTX A12 et cinq VTX B28 par côtés, 12 VTX B18 et quatre VTX A8 pour les fronts, et deux VTX F12 en débouchage extérieur. Sur scène, pour l’accueil des artistes, il y avait du VTX M22 et une Soundcraft Vi600 a également été installée. Tous les Sub étaient en montage cardioïde.