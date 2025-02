Porté par Agi-Son, le programme Perspectives Sonores a mobilisé plus de 19 000 personnes autour des enjeux du son dans les musiques amplifiées. En 2024, il a organisé 107 concerts et actions pédagogiques, 22 ateliers et conférences, et une tournée pour les trois ans de la campagne Ear We Are. De plus, 2 400 protecteurs auditifs sur mesure ont été distribués aux professionnels.

Lors des tables rondes, Agi-Son a présenté ses projets pour accompagner les professionnels face aux nouvelles réglementations sonores, notamment par une observation acoustique avec quatre festivals pilotes. Ces initiatives visent à concilier l’expérience spectateur, la création artistique et une implantation respectueuse de l’environnement.